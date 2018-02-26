Samsung Galaxy A8 2018 Yavaş Şarj Olma Sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinizi ele alıyoruz. Yavaş şarj olan bir akıllı telefona günümüz kullanıcılarının tahammülü yok. Özellikle de Galaxy A8 2018 / A8+ 2018 gibi orta-üst düzey bir cihazınız varsa elbette yavaş şarj olma sorunuyla karşı karşıya kalmak istemezsiniz. Ne yazık ki sayısı azımsanmayacak bir kullanıcı kitlesi Galaxy A8 2018 serisi ürünlerde yavaş şarj olma sorunu yaşamakta.

Akıllı telefonlarda 3000 mAh (A8 2018) ve 3500 mAh (A8+ 2018) kapasiteli piller bulunmakta ve Samsung bu ürünlerde elbette hızlı şarj teknolojisine yer veriyor. Fakat cihazda yine de yavaş şarj olma sorunu ortaya çıkabiliyor. Bunun çok farklı sebepleri olabilir.

Samsung Galaxy A8 2018 Yavaş Şarj Olma Sorunu ve Çözümü

Settings – Battery menüsüne ilerleyin.

menüsüne ilerleyin. Burada Fast Charging / Quick Charging seçeneğinin etkin durumda olduğundan emin olun.

seçeneğinin etkin durumda olduğundan emin olun. Kablonun fazla bükülmesi, içerisinde kırılma ve çatlamalara neden olarak şarj işlemini olumsuz etkileyebilir. Konnektör kısmının tozlu ve kirlenmiş olması da şarj hızını etkileyebilir. Kablonun temiz ve hasar görmemiş olduğundan emin olun. Farklı bir kabloyla deneme yaparak sorunun kabloda olup olmadığını kontrol edin.

Adaptörün hasar almış / bozulmuş olması da mümkün. Arkadaşlarınızdan hızlı şarj edebilen başka bir adaptör bularak deneme yapabilirsiniz.

Bunlar dışında yazılım güncellemelerini denetleyip varsa güncel işletim sistemi versiyonunu yükleme, akıllı telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama veya stock firmware yüklemek de sorununuzu çözmenize yardımcı olabilir.

Bu işlemlerden olumlu sonuç elde edemiyorsanız teknik servisten yardım istemelisiniz.

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