Herhangi bir nedenden dolayı telefonunuzun ekranı kırılmış veya kullanılamaz hale gelmiş olabilir. Buna çözüm olarak ekranınızı değiştirmeniz gerek. Bu yazımızda Samsung Galaxy J7 Ekran değişimi işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Yüzey kazıyıcı

Sökme aparatı

Sıcak hava tabancası

Dokunmatik ekran yapıştırıcısı

Samsung Galaxy J7 Ekran Değişimi

İlk adımda telefonunuzun kapanmasını sağlamanız gerek. Bunun için sağ tarafta yer alan Güç tuşuna basılı tutun. Ardından karşınıza gelen pencerede Kapat seçeneğine basın. Telefonunuzun kapanmasını onaylamak için Tamam butonuna dokunarak biraz bekleyin.

Arka kapağınızı çıkartın. Kameranızın sol tarafında yer alan bağlantı noktanızın kapağını sivri uçlu bir alet ile kaldırın. Kapağını kaldırdıktan sonra görünür hale gelen bağlantı noktanızı yuvasından çıkartın. Sonrasında ise bataryanınızı çıkartabilirsiniz.

Şimdi ise ekranınıza ısı uygulamanız gerek. Sıcak hava tabancanızı bir süre boyunca ekranın kenarlarında gezdirin. Eğer sıcak hava tabancanız yoksa saç kurutma makinesi de kullanabilirsiniz. Ekranınızı ısıttıktan sonra sökme işlemine geçebilirsiniz.

Ekran sökme aparatınız ile kenardan yavaşça giriş yapın. Takıldığınız yerlerde ekrana sıcak hava uygulayabilirsiniz. Sökme aparatınızı boydan boya kullanarak ekranınızın daha kolay sökülmesini sağlayın.

Ekranınızı kaldırmadan önce alt kısımda bulunan eski yapıştırıcı kalıntılarını birbirinden kopartın. Yüzey kazıyıcınız ile telefonunuzun kasasını temizleyin. Ardından görselde göstermiş olduğumuz kısımlara dokunmatik ekran yapıştırıcısı uygulayın.

Yeni ekranınızın koruyucu jelatinlerini çıkartın. Ardından bağlantı noktası yuvasına denk gelecek şekilde ekranınızı kasaya yerleştirin. Ekranınızın yanlarından ve üstünden yavaşça baskı uygulayın. Bu sayede ekranınız kasaya daha iyi yapışacaktır.

Az önce yuvasına gönderdiğiniz bağlantı noktanızı yerine takın. Şimdi ise kapağını geri yerleştirdikten sonra bataryanızı da yerine sürün. Son olarak, arka kapağınızı kapatarak telefonunuzu yeniden başlatın.

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