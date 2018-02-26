Telefonunuz düştükten sonra arka kapağı zarar görmüş olabilir. Sorununuza çözüm olarak arka kapağını değiştirebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy S6 Arka Kapak değişimi işlemini ele aldık. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Pena

Sıcak hava tabancası

Samsung Galaxy S6 Arka Kapak Değişimi

Öncelikle telefonunuzun Güç tuşuna basılı tutun. Sonrasında ise karşınıza gelen ekrandan Kapat butonuna dokunun. Telefonunuzun kapanmasını onaylamak için Tamam butonuna basarak birkaç saniye bekleyin.

Ardından telefonunuzun arka yüzeyine ısı uygulama işlemine geçebilirsiniz. Bunun için sıcak hava tabancanızı arka yüzeyde belir bir süre boyunca gezdirin. Eğer sıcak hava tabancanız yoksa saç kurutma makinesini kullanabilirsiniz.

Isıtma işleminiz bittikten sonra söküm aşamasına geçelim. Bir pena ile kapağınıza yavaş bir giriş yapın. Ardından bir diğer penayı alarak boydan boya ilerleyin. Kapağınız kendini bıraktığı zaman onu yavaşça kaldırabilirsiniz. Yeni arka kapağınızı koruyucu jelatinlerinden kurtardıktan sonra telefonunuza yerleştirin.

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