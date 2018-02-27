Instagram hesabınızın güvenlik gücünü İki Faktörlü Kimlik Doğrulama özelliği ile artırabilirsiniz. Hesabınızın kötü niyetli kişiler tarafından çalınmasını önlemek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Hesabınızın çalınma durumuna karşı alacağınız bu önlem hesabınızın ele geçirilmesini zorlaştıracaktır. Instagram’da iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini etkinleştirmek için yazımızı okumaya devam edin…

Eğer Instagram’da güvenlik konusunda problem yaşadığınızı düşünüyorsanız Instagram’ın kullanıcıları için hazırladığı Emniyet İpuçları başlıklı rehberine buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Ayrıca Güvenlik İpuçları başlıklı rehberi kullanarak da hesabınızı daha güvenli bir hale getirebilirsiniz. Güvenlik İpuçları’na göz atmak istiyorsanız buraya tıklayın.

Android: Instagram’da İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Özelliğini Etkinleştirme

Instagram’da İki Faktörlü Kimlik Doğrulama özelliğini etkinleştirmek için Android telefonunuzda Instagram uygulamasını açın. Uygulama ana ekranının sağ altında bulunan profil simgesine tıklayın ve profilinizin görüntülendiği ekranın sağ üstündeki üç noktaya tıklayarak Ayarlar‘a gidin. Ekranı biraz aşağı kaydırın ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama‘nın üzerine dokunun. Açılan ekranda bu özelliği etkinleştirmek için butona tıklayın.

Güvenlik Kodu Gereksin butonunu etkinleştirdikten sonra Instagram, telefon numaranıza kod göndermek isteyecek. Eğer bu özelliği etkinleştirmek ve hesabınızı daha güvenli bir hale getirmek istiyorsanız bu isteği onaylayın. Instagram, size 8 haneli bir kod yollayacaktır. Bu kodu, kod kutucuğuna doğru bir şekilde girin. Bu işlemlerden sonra Instagram hesabınız daha güvenli hale gelecektir.

Android: Instagram’da İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Özelliğini Etkinleştirme tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.