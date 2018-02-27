BlackBerry 2017’de Sadece 850.000 Sattı ve Firma Görev Tamam Dedi

BlackBerry 2017 yılında yalnızca 850,000 akıllı telefon satmış. Rakamlar Essential’dan sonra epey yüksek gelebilir ancak Essential firması 88.000 satışına 5 ayda ve tek bir telefonla ulaşmıştı.

Bilgi IDC’nin araştırma yöneticisi Francisco Jeronimo’dan geliyor ve kendisi Essential ile Google’ın rakamlarını da açıklayan aynı isim. Google’dan bahsetmişken, firma 2017’de 3.9 milyon Pixel cihazı sattı ve bunu yalnızca birkaç markette yer alarak başardılar.

Diğer taraftan BlackBerry yetkilileri markanın değişiminden ve büründüğü yeni formdan memnunlar. BlackBerry telefonları bugün 50 ülkede ve 110’dan fazla servis sağlayıcıda mevcutlar.

BlackBerry’nin henüz yaşadığı sorun firmanın Android için kendi işletim sisteminden vazgeçmiş olduğunun yeteri kadar bilinmemesi. Bu nedenle şirketin gelecekte bazı eğitim çalışmaları yürütmesi gerekecek. Şirketin amacı marketin yüzde 3 ila 5’ine sahip olmak ve bunun için 10 milyon adet satmaları gerekiyor.