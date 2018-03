Çerçevesiz BlackBerry Ghost Ortaya Çıktı

BlackBerry yeni bir üst seviye Android akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Cihazın adı (ya da kod adı) Ghost ve @evleaks isimli Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre yakın zaman içerisinde Hindistan’da çıkmış olacak.

Cihaz lanse edilene göre çerçevesiz olacak. Ancak bunun iPhone X gibi çerçevesiz mi yoksa bazı Android telefonları gibi çerçevesiz mi olacağı belli değil.

Ayrıca telefonun “Premium” ve büyük ihtimalle siyah olacağı iddiaları dışında henüz başka bir özelliği bilinmiyor. Ancak Optiemus Infracom tarafından tasarlanıp üretileceği söylenmiş. BlackBerry lisansı sahibi üç isimden biri ve daha önce BlackBerry KeyONE isimli cihazın Hindistan’da pazarlama, satış, dağıtım ve desteğinden sorumlu olmuşlardı.

BlackBerry 'Ghost': a bezel-less, premium Android handset from licensee Optiemus; coming soon to India. pic.twitter.com/KTAvKbDl5v

— Evan Blass (@evleaks) February 26, 2018