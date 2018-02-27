Huawei Mate 10 Pro’ya TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Huawei’nin güncel üst düzey akıllı telefon modellerinden Mate 10 Pro için daha önce burada ve bu bağlantıda iki root rehberi kaleme almıştık. Günümüzde Android cihazlara farklı yollarla root atılabilse de en çok tercih edilen yöntem öncelikle TWRP recovery kurulumu, daha sonra SuperSU veya Magisk ile root erişimini sağlama şeklinde oluyor. Tabii bazı istisnalar yok değil.

Firmaların güncel cihazlarda aldıkları önlemler nedeniyle cihazlarla uyumlu TWRP recovery versiyonu ve root metodu hazırlanması zorlaşıyor. Huawei Mate 10 Pro’ya daha önce TWRP recovery yüklemek mümkün değildi. Fakat bu akıllı telefonla uyumlu özel recovery versiyonu nihayet hazır hale getirildi. Huawei Mate 10 Pro’ya TWRP recovery yüklemek oldukça kolay.

Huawei Mate 10 Pro’ya TWRP Recovery Yüklemek

Ele alacağımız işlemler yukarıda bağlantılarını verdiğimiz root rehberlerinde de değindiğimiz üzere cihazı garanti kapsamından çıkarıyor. İşlem sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu da hatırlatalım.

Öncelikle buradan Minimal ADB and Fastboot’u bilgisayarınıza indirip yükleyin. Bu bağlantıdan da TWRP imajını indirin.

Minimal ADB and Fastboot’u bilgisayarınıza indirip yükleyin. bağlantıdan da TWRP imajını indirin. TWRP imajını recovery.img şeklinde adlandırın ve dosyayı ADB kurulum dizinine transfer edin.

şeklinde adlandırın ve dosyayı ADB kurulum dizinine transfer edin. ADB kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window Here seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır. Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Bootloader modunda açın. (İşleme burada değinmiştik.)

değinmiştik.) Mate 10 Pro’yu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Komut isteminde fastboot devices komutunu girin. Cihazın seri numarası görüntülendiyse akıllı telefon bilgisayarınız tarafından sorunsuzca algılanmış demektir.

komutunu girin. Cihazın seri numarası görüntülendiyse akıllı telefon bilgisayarınız tarafından sorunsuzca algılanmış demektir. fastboot flash recovery recovery.img komutu ile TWRP’yi flash’layabilirsiniz.

komutu ile TWRP’yi flash’layabilirsiniz. İşlem tamamlandığında USB kablosunu çıkarabilir ve akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

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