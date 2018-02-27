Motorola Moto E5 Plus Görüntüleri Şimdiden Sızdı

Moto G6 serisiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda epey sızıntı almıştık. Yani Moto E5 hakkında biraz bir şeyler duyma zamanı gelmişti. Bugün Moto E5 Plus’in oldukça detaylı hazırlanmış işlenmiş görüntüleri ile karşı karşıyayız.

Resimler cihazın 18:9 ekranını, arkadaki çift kamerasını ve USB Type-C girişini ortaya koyuyor. Aynı zamanda renk seçeneklerinden biri olan Açık Mavi ilk kez görülmekte.

Merak edilen bir detay ise ön yüzdeki dairelerin iki özçekim kamerası mı yoksa bir özçekim bir LED flaş için mi kullanıldığı. Belki de bu üçü birden olabilir mi?

Plus modeli 5.5 inç ekran ve 720p çözünürlük ile gelecek. Beraberinde az batarya harcayan verimli bir çip kullanılacak. E5 Plus ailenin geriye kalan telefonları ile birlikte resmiyet kazandığında daha fazlasını öğreneceğiz.