Beklenilen OnePlus 6 Çentikli Ekran ile mi Gelecek?

Geçtiğimiz haziran ayında tanıtılan OnePlus çift kamera ile ortaya çıkmıştı. Ardından gelen (kasım) OnePlus 5T 18:9 ekrana sahipti. Peki OnePlus 6 ne getirecek? Eğer bu fotoğraflar doğruysa cihaz biraz iPhone X biraz Galaxy S9+ gibi olacak.

Öndeki ekran bir çentiğe sahip ve kulaklık ile özçekim kamerasını barındıracak kadar büyük. Ayrıca Android 8.1 ve Oxygen 5.1’e dikkat etmekte yarar var; 5T’de bulunanlardan yeniler.

Arka taraf ise farklı bir hikaye anlatıyor. Dikey olarak hizalanmış çift kameranın altında dikdörtgen bir parmak izi okuyucu var. OnePlus parmak izi sensörünü arkaya taşıdığında kare görünümlü bir ana ekran tuşundan dairesel görünümlü bir sensöre dönüşmüştü.

6GB RAM ve 64GB depolama alanı neredeyse standart olmak üzere ve OnePlus 3’den bu yana kullanılmaktalar.

Belirttiğimiz gibi OnePlus 5 çıkalı bir yıldan az bir zaman oldu ve OnePlus 6 haziran ayında açıklanacak. O nedenle bu erken iddialara gereğinden fazla kulak asmamak lazım. Hiçbir zamana üretime geçmeyecek bir prototip bile olabilir.

Weibo üzerinden ortaya çıkan görseller şimdi kaldırılmış durumda. OnePlus 6 çentikli ekran iddiaları için bunun ne anlama geldiğini kestirmek zor.