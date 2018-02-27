Eğer arka kapağınızın başına bir olay geldiyse veya artık değiştirip farklı bir renk kullanmak istiyorsanız, arka kapağınız değiştirmeniz gerekiyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy S6 edge Arka Kapak değişimi işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Kartlar

Sökme aparatı

Sıcak hava tabancası

Samsung Galaxy S6 edge Arka Kapak Değişimi

İlk önce telefonunuzun Güç tuşuna basılı tutun. Bunun sonucunda karşınıza gelen ekranda sırasıyla Kapat ve Tamam seçeneklerine dokunun. Bu sayede telefonunuz kısa bir süre içerisinde kapanacaktır.

Şimdi ise, arka kapağınızı ısıtmanız gerekiyor. Bu işlem için sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi lazım. Eğer arka kapağınızı ısıtmadan işleme başlamak isterseniz, eski kapağınız kırılabilir veya daha farklı sorunlara yol açabilirsiniz.

Bir yandan sökme aparatınız ile, bir yandan da plastik veya karton kartınızın yardımıyla arka kapağınızı sökmeye çalışın. Hafif yukarı kalkar gibi olduğunda boydan boya ilerleyerek işleri hızlandırabilirsiniz. Takıldığınız yerlerde sıcak hava tabancanızı kullanmayı unutmayın.

Son olarak eski arka kapağınızı çıkartıp, yeni arka kapağınızı yerleştirin ve biraz baskı uygulayın. Samsung Galaxy S6 edge arka kapak değişimi için gerekli olan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.