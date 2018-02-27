Herhangi bir nedenden dolayı ekranınız hasar görmüş olabilir. Eğer bu hasar büyükse ekranınızın değişmesi gerekli. Bu yazımızda Samsung Galaxy S6 Ekran değişimi işlemini ele aldık. Anlatacağımız adımları dikkatle takip ederseniz başarılı bir sonuç elde etmiş olursunuz. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Sökme aparatı

Plastik kart

Dokunmatik ekran yapıştırıcısı

Tornavida

Samsung Galaxy S6 Ekran Değişimi

İşlemlere başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerek. Bunun için Güç tuşuna basılı tutarak biraz bekleyin. Ardından karşınıza gelen ekrandan Kapat butonuna dokunun. Samsung Galaxy S6’nın kapanmasını onaylamak için Tamam seçeneğine basın.

Telefonunuz kapandıktan sonra masaya koyun. Sıcak hava tabancası ile ısı işlemi uygulayın. Eğer sıcak hava tabancanız yoksa saç kurutma makinesi ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Bir süre telefonunuzun arka tarafına ısı işlemi uyguladıktan sonra diğer adıma geçebilirsiniz.

Plastik kartınızı alarak arka kapağın bir boşluğundan giriş yapın. Sonrasında boydan boya ilerlemeye başlayın. Takıldığınız yer olursa sıcak hava sabancası ile yüzeyi ısıtarak işleme devam edebilirsiniz.

Arka kapağını çıkarttıktan sonra görselde göstermiş olduğumu yerlerdeki vidaları sökmeniz gerekiyor. Tornavida yardımıyla vidaları sökün ve unutmayacağınız bir yere koyun. Ardından telefonunuzun kutusundaki iğne yardımıyla SIM kart yuvasını yerinden çıkartın.

Vidaların hepsini söktükten sonra kasanızı ekrandan ayırın. Bu işlem için sökme aparatınızı kullanabilirsiniz. Ekranınızı kasanızdan ayırdıktan sonra sıra geldi Anakarttan ayırma işlemine.

Önce telefonunuzun kamerasının sol tarafında yer alan bağlantı noktasını yuvasından kaldırın. Şimdi ise ekranınıza gelerek sıcak hava tabancanız ile ısı işlemi uygulayın. Ekranınızı yeteri kadar ısıttıktan sonra plastik kart yardımıyla Anakarttan ayrılmasını sağlayın.

Eski ekranınızın geride bıraktığı kalıntıları düz uçlu bir aletle temizleyebilirsiniz. Görselde göstermiş olduğumuz yerlere dokunmatik ekran yapıştırıcınızı kullanın. Belirttiğimiz kısımlar harici başka bir yere sürdüyseniz oraları temizlemeyi unutmayın.

Yeni ekranınızın koruyucu jelatinini çıkartın. Bağlantı noktasına denk gelecek şekilde yerleştirin. Ardından kasanızın iç kısmındaki köşelerine de yapıştırıcınızdan sürün ve ekranınız ile birleştirin. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra kameranın sol kısmındaki bağlantı noktanızı yuvasına yerleştirmeyi unutmayın.

Daha önceden sökmüş olduğunuz vidaların montajını yapmanız gerek. Tornavida yardımıyla vidaları yerlerine geri takın. Bu arada tornavida ile fazla baskı uygulamaya dikkat edin. Aksi takdirde vidanızın kırılma ihtimali söz konusu.

Son olarak, yapıştırıcınızı sadece kasanın çevresinde bir tur gezdirin ve arka kapağınızı takın. Samsung Galaxy S6 Ekran değişimi için gerekli olan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.