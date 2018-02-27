Vivo APEX Akıllı Telefonu 5 Mart’ta Resmiyet Kazanıyor

Vivo APEX Akıllı Telefonu

vivo APEX kesinlikle MWC 2018’in dikkat çeken ürünlerinden biri oldu. 5.99 inç ekran ve neredeyse çerçevesiz OLED paneli var. Dahası ise dünyanın ilki olma özelliğine sahip ekranın yarısını kaplayan bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Titreşimli ekran hoparlörü ve periskop gibi fırlayan özçekim kamerası ile beraber gelecekten gelmiş bir cihaz görünümünde.

Gösterilen ürünün tanıtım amaçlı hazırlanmış olması ufak bir soru işareti bırakmıştı. Ancak bu değişmek üzere olabilir. Firma 5 Mart’ta Çin’de APEX akıllı telefonunu tanıtacağı bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu.

Vivo APEX akıllı telefonu hakkında şimdi kadar bilinen şeyleri sıraladığımızda karşımıza 5.99 inç ekran, 18:9 en-boy oranı, FullHD+ çözünürlük ve OLED panel çıkıyor. Bir de yeni jenerasyon olarak tabir edebileceğimiz parmak izi okuyucu var.

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