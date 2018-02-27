Yeni Bir LG Çerçevesiz Ekran Patenti Gün Yüzüne Çıktı

Tam ekran görüntü akımının kısa süreli bir heves olmadığı açık. Mobile dünyada ana akımı takip etmek önemli bu yüzden LG Display şirketinin yeni bir ekran tasarımı üzerinde çalıştığını duymak şaşırtıcı değil. Yeni ortaya çıkan patent yeni bir tam ekran modülünü ortaya koyuyor. Gösterilen ekran kıvrımlı kenarlara sahip.

LG’nin özel yaklaşımı panelin üst kısmında bir yuva içeriyor. Muhtemelen kulaklık için ayrılmış ancak özçekim kamera için olduğunu düşünenler de var.

Ne yazık ki dokümanda model hakkında bir bilgi bulunmuyor. LG G7’nin böyle bir tasarımla gelip gelmeyeceği ise şimdilik merak konusu. Ancak şu da unutulmamalı ki LG Display, Apple gibi firmalar için ekran üretiyor. O nedenle bunun başka bir marka için hazırlanmış olma ihtimali de var.

Başka bir önemli nokta da LG çerçevesiz ekran patentinde ekranın kontrolcü ve şerit kabloları ile birlikte gösterilmiş olması. Söz konusu patentin böyle detaylı hazırlanması daha çok pazarlanmaya hazır bir ekrana işaret ediyor gibi.