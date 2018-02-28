Android telefonunuzun ekranının sağ ve sol taraflarını işlevsel hale getirebilirsiniz. Müzik dinlerken veya video izlerken, sesi artırmak veya azaltmak için ekranın sağ ve sol taraflarını kullanabilirsiniz. Parlaklığı bildirim panelini açmadan da aynı şekilde artırabilir veya azaltabilir, bildirimleri de bildirim panelini kaydırmadan ekranın istediğiniz tarafından kontrol edebilirsiniz. Android telefonunuzdaki ekranın yan taraflarını işlevsel hale getirme işlemi için Root işlemine gerek yoktur.

Android: Ekranın Yan Taraflarını İşlevsel Hale Getirme

Telefon ekranının yan taraflarını işlevsel hale getirmek için Android telefonunuza Google Play Store‘da ücretsiz indirilebilen VolumeSlider isimli uygulamayı yükleyin. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra açın ve VolumeSlider’ı uygulama ana ekranındaki butona bir kez tıklayarak etkin hale getirin.

Uygulamayı etkinleştirdikten sonra ekranın herhangi sağ veya sol köşesine bir görev atayın. Uygulama otomatik olarak ilk olarak etkinleştirdiğinizde, ekranın sağ tarafını kullanarak parlaklığı artırıp azaltabilirsiniz. Ancak bunu isterseniz Parlaklık‘ın üzerine tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Uygulamanın tam sürümünü almadığınız için sadece iki seçenek hakkınız olur: Ekranın hangi tarafını ve ekranda hangi işlemi yapmak istediğinizi seçmek. Eğer uygulamanın tam sürümünü alırsan ekranın sağ ve sol taraflarını aynı anda kullanabilir, ekrana çeşitli görevler atayabilirsiniz.

Ekranın yan taraflarını işlevsel hale getirme görevini üstlenen VolumeSlider, arka planda da çalışması gerektiği için şarjınızın tükenmesine etki edecektir.

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