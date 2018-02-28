iOS: Snapchat’te Hikayeye Birden Fazla Metin Ekleme

Snapchat’te atacağınız 24 saatlik hikayeye birden fazla metin ekleyerek, atacağınız fotoğrafı özelleştirebilir ve hikayede ne anlatmak istediğinizi daha detaylı bir şekilde anlatabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda Snapchat’te hikayeye birden fazla metin eklemek için yazımızı okumaya devam edin…

Snapchat’te Hikayeye Birden Fazla Metin Ekleme

24 saatlik anlık hikayeler paylaşabildiğiniz bu uygulamada atacağınız hikayeye birden fazla metin eklemek için ilk olarak uygulamayı açın ve fotoğraf veya video çekin. Atacağınız hikayeyi oluşturduktan sonra ekranın yan tarafında bulunan seçeneklerden metin yazma butonuna dokunun ve hikayeye eklemek istediğiniz metni girin. Eğer bu metni düzenlemek istiyorsanız metnin üzerine tıklayın. Oluşturduğunuz hikayeye bir metin daha eklemek istiyorsanız tekrar ekranın yan tarafında bulunan metin yazma butonuna tıklayın ve diğer metninizi de girin.

Eğer uygulama ana ekranındaki metin yazma kutucuğuna dokunduğunuzda atacağınız hikayeye ikinci bir metni ekleyemiyorsanız Snapchat uygulamasını son sürüme güncelleyin. Uygulama son sürümünde hikayeye birden fazla metin ekleme özelliğini kullanıcılarına sunmaktadır.

Snapchat uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol etmek için App Store‘a gidin ve ekranın altındaki seçeneklerden Güncelleme’ye dokunun. Eğer Snapchat uygulaması güncel değilse uygulamayı son sürümüne güncelleyin. Böylece Snapchat’te hikayeye birden fazla metin ekleyebilirsiniz.

Ayrıca hikayeye eklediğiniz her metnin rengini, yazı tipini ve kalınlığını ayrı ayrı değiştirebilirsiniz.

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