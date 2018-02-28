Telefonunuz yere düştükten sonra arka kapağınız hasar görmüş olabilir. Bu kötü görüntüden kurtulmanın tek yolu arka kapağınızı değiştirmek olacaktır. Bu yazımızda Samsung Galaxy A3 (2017) Arka Kapak değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sökme aparatı

Yapıştırıcı

Sıcak hava tabancası

Samsung Galaxy A3 (2017) Arka Kapak Değişimi

Öncelikle telefonunuzu kapatmanız gerek. Bunun için Güç tuşuna basılı tutun. Karşınıza gelen ekranda Kapat > Tamam seçeneklerini seçin. Bu sayede telefonunuz kısa bir süre içerisinde kapanacaktır.

Şimdi ise telefonunuzun arka kapağını ısıtmanız gerekiyor. Bu işlem için sıcak hava tabancası kullanabilirsiniz. Eğer sıcak hava tabancanız yoksa saç kurutma makinesi de olabilir. Arka kapağınızı yeteri kadar ısttıktan sonra diğer işleme geçebilirsiniz.

Sökme aparatınız ile arka kapağınıza yan kısmından giriş yapın. Takıldığınız yerlerde sıcak hava tabancası ile kapağınıza ısı işlemi uygulayın. İyice kaldırdıktan sonra boydan boya ilerleyerek arka kapağınızı çıkartabilirsiniz. Eğer arka yüzeyinde temizlenmesi gereken yerler varsa onları temizleyin.

Görselde göstermiş olduğumuz yerlere yapışkan sürün. Yeni arka kapağınızın korucuyu jelatinlerini çıkartın. Son olarak, yeni arka kapağınızı telefonunuza yerleştirerek parmaklarınızla hafifçe baskı uygulayın.

Samsung Galaxy A3 (2017) Arka Kapak değişimi için gerekli olan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.