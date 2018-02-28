Eğer telefonunuzun ekranını değiştirmek istiyorsanız anlatacağımız adımları dikkatle izlemeniz gerek. Bu yazımızda Samsung Galaxy S5 Ekran değişimi işlemini ele aldık. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Tornavida

Pena

İnce çift taraflı bant

Samsung Galaxy S5 Ekran Değişimi

İlk adımda telefonunuzu kapalı hale getirmeniz gerek. Önce Güç tuşuna basılı tutun. Bunun ardından karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine dokunun. Sonrasında ise Tamam seçeneğine basarak telefonunuzun kapanmasını bekleyebilirsiniz.

Arka kapağınızı sökün. Bataryanızı çıkarttıktan sonra hafıza ve SIM kartlarınızı da yuvalarından çıkartın. Ardından yeşil sembolle gösterdiğimiz vidayı tornavida yardımıyla söktükten sonra altındaki bağlantı noktasını kaldırın. Sonrasında kırmızı ile gösterdiğimiz vidaları da sökün.

Diğer adım olarak telefonunuzun ekranınıza ısı uygulamanız gerek. Bu işlem için sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi gerekli. Yeteri kadar ekranınızı ısıttıktan sonra diğer işlemlere geçebilirsiniz.

Ekranınızı çıkartmak için penanızı kullanmanız gerek. Pena ile ekranınıza yavaşça giriş yapın. Hafiften ekranınızı kaldırdıktan sonra boydan boya ilerleyebilirsiniz. Şimdi ise ekranınız çıkmaya hazır olduğunda Anakarttan ayırabilirsiniz.

Eski ekranınızda kalan home butonunuzu çıkartmayı unutmayın. Home butonunuzu çıkarttıktan sonra yeni ekranınıza takabilirsiniz.

Göstermiş olduğumuz kısımlara ince çift taraflı bantlarınızdan yapıştırın. Bir süre sonra yapıştırdığınız bantları çıkartabilirsiniz. Yeni ekranınızın bağlantı noktasını Anakarta sürün ve baskı uygulayın.

Şimdi ise bağlantı noktanızı taktıktan sonra kapağını kapatarak vidasını monte edin. Alt kısımda yer alan vidaları monte edin. Son olarak bataryanızı yuvasına taktıktan sonra arka kapağınızı yerine yerleştirin.

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