Samsung Galaxy S9 bildirim ve zil seslerini paylaşıyoruz. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, yeni üst düzey akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı MWC 2018’de resmen duyurdu. Cihazlardaki değişken kamera diyaframı hayli ön plana çıkarıldı. Her iki akıllı telefon da Android dünyasının amiral gemisi modelleri arasında yer alıyor ve çok ciddi satış değerlerine ulaşılması bekleniyor.

Akıllı telefonlar esasında Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcıları için çok satın alınası değil. Elbette artılar ve yenilikler var ancak bu iki model de hala çok başarılı ürünler. Bu durum tabii ki Galaxy S9 serisinde yer alan duvar kağıtları ve zil seslerinin kullanımına engel teşkil etmiyor. Galaxy S9’un stock duvar kağıtlarını burada paylaşmıştık. Şimdi de cihazın bildirim, zil ve alarm seslerini paylaşacağız.

Samsung Galaxy S9 Bildirim ve Zil Seslerini İndirin

Akıllı telefonların ABD versiyonlarında Snapdragon 845, aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke ve bölgedeki varyantlarda ise Exynos 9810 yongaseti bulunuyor. Galaxy S9 4 GB, Galaxy S9+ ise 6 GB RAM’e sahip. Galaxy S9+ arka kısımdaki iki kamerasıyla dikkat çekiyor. Her iki akıllı telefonda da değişken kamera diyaframı var ve bu sayede düşük ışık koşullarında dahi tatmin edici kamera performansı vaat ediliyor. Elbette Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla geliyorlar.

Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonların zil, bildirim ve alarm seslerini buradan indirebilirsiniz.

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