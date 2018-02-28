Samsung Galaxy S9’da ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki ekran görüntüsü alma özelliğinin ne kadar faydalı olduğu konusunda sanıyoruz herkes bizimle aynı fikirde olacaktır. Zaman zaman çeşitli internet sitelerinde veya sosyal ağlarda gördüğümüz içerikleri bir kenara kaydetmek / arkadaşlarımızla paylaşmak için ekran görüntüsü alıyoruz. Bu özellik bizler gibi içerik hazırlayan teknoloji editörlerinin işlerini de hayli kolaylaştırmakta. Yeni bir akıllı telefon satın alan kullanıcıların yaptıkları ilk şeylerden birisi doğal olarak cihazda ekran görüntüsünün nasıl alınabildiğini öğrenmek oluyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinden Galaxy S9’u satın aldıysanız bu cihazda ekran görüntüsü almak için yararlanılabilecek farklı yöntemlerin olduğunu bilmelisiniz.

Samsung Galaxy S9’da Ekran Görüntüsü Almak

Görüntüsünü elde etmek istediğiniz ekran / sayfa / içeriği açın.

Akıllı telefonun güç ve ses azaltma butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz.

Üstteki yöntem hemen her Android akıllı telefonda kullanılabiliyor. Galaxy S9’da jest kullanarak ekran görüntüsü almak da mümkün.

Cihazda görüntüsünü elde etmek istediğiniz ekran / sayfa / içeriği açıp avuç içinizle ekranın sağından soluna doğru veya solundan sağına doğru kaydırma hareketi yapın. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız.

Bu jest özelliğini Settings » Advanced features menüsünden aktive etmeniz gerekiyor. Bu menüdeki Palm swipe to capture seçeneğini etkinleştirin.

Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S9’da ekran görüntüsü almak oldukça kolay. Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.