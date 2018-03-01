DxO Mark Samsung Galaxy S9 Plus’a 99 Puan Verdi

DxO Mark her türlü kamera ekipmanını test eden bir şirket ve buna akıllı telefon kameralarını da dahil ediyorlar. Samsung Galaxy S9 Plus söz konusu sitede “bugün sunulan en kapsamlı akıllı telefon görüntüleme alıcısından biri.” ifadesiyle methedilmiş. Bunda parlak ışıkta f/2.4’e ve düşük ışıkta ise çok daha hızlı çalışan f/1.5’e geçiş yapan Samsung’un çift diyafram kamera teknolojisinin kesinlikle etkisi büyük.

DxO Mark’ın cihaz hakkındaki yorumu ise şöyle:

Ortalama 99 DxO Mark puanı ile Samsung Galaxy S9 Plus en iyi mobil sıralamasında birinci sıraya yerleşiyor. Bunu Google Pixel 2’yi bir puanla ve iPhone X’i iki puanla geçerek yapıyor. S9 Plus herhangi belirgin bir zayıflık göstermiyor ve tüm fotoğraf ve video test kategorilerinde oldukça iyi performans veriyor.

Samsung Galaxy S9 Plus parlak ışıkta gürültü azaltma ve detayları yansıtmada başarılı bir dengeye sahip. En hızlı otomatik odaklanma sistemini kullanmasa bile “yeterince hızlı” olarak değerlendiriliyor. Güvenilirlik ve tutarlılık bakımından yine olumlu performans veriyor.

Samsung Galaxy Note 8’de olduğu gibi Samsung Galaxy S9 Plus hibrit zoom kullanıyor ve Bokeh (canlı odaklanma) moduna sahip. DxO 4 kat zoom da gösterdiği detay ve çözünürlükten oldukça etkilenmiş. Samsung’un zoom yapılmış fotoğraflarda rakiplerinden daha temiz işler çıkardığını söylemiş.

104 puan fotoğraf skoru şu an için DxO testlerinde en yükseği. Video için 91 puan biraz daha az ancak hâlâ en iyileri arasında. Anlaşılıyor ki en iyi fotoğraf kalitesini isteyen ancak video kalitesinden fazla ödün vermek istemeyenler için Samsung en iyi seçim.