Huawei P20 Lite Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei P20 ailesi her ne kadar İspanya’da düzenlenen MWC etkinliğinde bulunmasa da Huawei P20 Lite Vodafone Spain’in kitapçığında ortaya çıktı. Servis sağlayıcı bu noktada cihazın en önemli özelliklerini listelemiş ve birkaç ufak farklılık dışında daha önce gelen sızıntılarda yer alan bilgilerle uyuşuyor.

P20 Lite 5.84 inç ekrana ve 1080p+ çözünürlüğe sahip. Kitapçıkta telefonun arka yüzü gösterilmiş. Bu nedenle çentiğin ekranda ne kadar yer kapladığını bilemiyoruz. Neyse ki bir süre önce şu fotoğrafın sızdığını görmüştük:

Arka yüzde 16 MP + 2 MP sensör yer alıyor (çözünürlüğüne bakılırsa ikinci kamera bokeh efekti için kullanılacak). Özçekim kamerası ise tek bir 16 MP sensörü.

Cihaz Android 8.0 Oreo ve EMUI 8.0 ile gelecek. Çipseti Kirin 659 (kitapçıkta listelenmemiş ancak saat hızları aynı). 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile gelerek hemen yanındaki Huawei P10 ile eşleşmekte. Huawei P20 Lite batarya kapasitesi ise 3000 mAh.

Huawei P20 Lite 27 Mart’ta tanıtılacak ve İspanya’da 370 Euro olacağı ve Vodafone’un ise cihazı ayda 14.50 Euro ile satışa sunacağı söylenmiyor. Siyah ve kırmızı renklerine sahip olacak.