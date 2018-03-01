iPhone‘unuzun ekranı kilitli olduğunda gelen aramalar, kilit ekranında sadece Cevapla butonuyla görüntülenir. Reddetmek istediğiniz aramayı bu nedenle reddetmek, kilit ekranında butonlar aracılığıyla mümkün değildir. Bu da bazı kullanıcılar için oldukça büyük bir sorundur. Eğer siz de iPhone’da gelen aramaları kilit ekranından reddetme istiyorsanız aşağıda yazılanları aynen uygulayın. Aşağıdaki ipuçlarına rağmen telefon ekranı kilitliyken gelen aramaları reddedemiyorsanız telefonunuzu en güvenilir bir teknik servise getirin.

iPhone’da gelen aramaları kilit ekranından reddetme işlemini gerçekleştirmek için yazımızı okumaya devam edin…

iPhone’da Gelen Aramaları Kilit Ekranından Reddetme

iPhone’da gelen aramaları kilit ekranından reddetme işlemi için, arama geldiğinde telefon sağ tarafında bulunan Güç tuşuna iki kez art arda basmanız yeterlidir. Güç tuşuna bir defa basarsanız aramayı sessize alırsınız.

Apple cihazınızda kulaklık kullandığınız esnada gelen bir aramayı kulaklıkla reddetmek için kulaklığın kablosunda yer alan tuşların ortasına iki saniye basılı tutmanız gerekir. Böylece gelen aramaları kulaklık kullanarak da reddedebilirsiniz.

Apple Watch‘a gelen aramaları reddetmek de oldukça kolaydır. Nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, iPhone’a gelen aramaları Apple saatiniz ile yönetmek için, Apple saatinize arama geldiğinde ekranda bulunan Cevapla ve Reddet tuşlarından birine hafifçe dokunun.

iPhone’da Gelen Aramaları Kilit Ekranından Reddetme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.