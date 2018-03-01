LG G7 Canlı Görüntülendi ve Donanım Özellikleri Sızdı

LG bu yıl akıllı telefon stratejisini değiştirmişti ve rakiplerine cevap vermek için yeni cihazlar çıkarmayacağını açıkladı. Bu nedenle beklenen G7 aniden iptal edildi ve en baştan tekrar tasarlandı. Ancak bu durum cihazın MWC’de görüntülenmesine engel olmadı.

Aşağıdaki gördüğünüz fotoğraflar Ynetnews isimli bir kaynaktan gönderildi. Telefonla videoları da var ve izlemek için alt kısımdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

G7’nin kod adı Neo idi ve 2018’in ana akımı halini alacağa benzeyen çerçevesiz ekran tasarımını kullanıyor. Ancak bir sorun var ki iPhone X’in pek de sevilmeyen çentik özelliği buna dahil olmuş. Ne var ki rapor ediline göre akıllı bir yazılım çözümü sayesinde çentik zaman zaman gizlenebiliyor (fotoğrafta görülebiliyor).

LG saat göstergesini sola ve geriye kalanları (sinyal seviyesi ve batarya) ise sağa almış. Bildirim alındığında saati kapatıp kapatmayacağını merak ediyoruz doğrusu.

6 inç OLED ekran kıvrımlı köşelere sahip ve hatırı sayılır düzeyde ince bir alt çerçevesi var. Ekran çözünürlüğü 3120×1440 piksel ve 19.5:9 en-boy oranı (iPhone X ile aynı) var. Bu da 572 ppi anlamına geliyor Samsung Galaxy S8 ile S9’u geçiyor (570 ppi).

8 MP geniş açı özçekim kamerası çentik içine yerleştirilmiş. Arkada ise 16 MP ana kamera f/1.6 lens açıklığına sahip. Ana sensör OIS destekli ve ikincil kamerada bu geçerli değil. Çift kamera modülünün tam altında parmak izi okuyucusu bulunuyor.

LG G7 Qualcomm Snapdragon 845 çipsetinden güç alıyor, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve 3000 mAh batarya ile geliyor. 6/128 GB olarak ayrı bir seçenek daha var. Kullanılan DTS:X teknolojisi sayesinde ve Boom Box (cihaz düz yüzeye konulduğunda sesi daha güçlü yansıtması) özelliği ile ses kalitesinin daha iyi olacağı düşünülüyor.

G serisinde sona gelindiği ile ilgili söylentiler vardı. LG’nin sıradaki amiral gemisi MLCD+ ekran teknolojili, 6.1 inç 18:9 en-boy oranında paneli ve 800-nit parlaklığa sahip ekranı ile Judy olacaktı. Bu cihaz da aynı zamanda Snapdragon 845 çalıştıracak. Hikayenin geri kalanını size bırakıyoruz, zira LG’nin ne planladığını anlamak şu an için güç.

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