LG K10 / K10+ (2018) ve LG K8 (2018) Görüntülendi

LG Electronics firması LG K8, K10 ve K10+’ın 2018 sürümlerini MWC’de tanıttı. Cihazlar Aurora, Black, Moroccan Blue ve Terra Gold isminde renk seçenekleri ile gelecek. Ayrıca yeni Düşük Işıkta Gürültü Azaltma ve Yüksek Dinamik Aralık (HDR) gibi özellikler de bulunacak.

K serisinin bir diğer özelliği ise Flash Jump Shot denilen 20 fotoğrafa kadar her 3 saniyede bir otomatik fotoğraf çeken bir sistem. Bununla kalmıyor işlemin sonunda fotoğrafları birleştirerek GIF formatında kaydediyor. Bu özellik hem ön hem de arka kamera ile kullanılabiliyor.

LG K8 Ana Özellikler

Çipset 1.3 GHz Quad-Core

Ekran: 5.0-inch HD (1280 x 720 / 294 ppi)

Bellek: 2 GB RAM / 16 GB ROM / microSD (32GB maks.)

Kamera: Arka 8 MP / Ön 5 MP

Batarya: 2,500 mAh (çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Boyut: 146.3 x 73.2 x 8.2 mm

Ağırlık: 152 g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renkler: Aurora Black / Moroccan Blue / Terra Gold

Diğer: FM Radyo / Flash Jump Shot / Müzik Flaş / Time Helper / Quick Capture / Quick Shutter

LG K10 / K10+ Ana Özellikler

Çipset: 1.5 GHz Octa-Core

Ekran: 5.3-inch HD (1280 x 720 / 277ppi)

Bellek:

K10+ : 3 GB RAM / 32 GB ROM / microSD (maks. 2 TB)

K10: 2 GB RAM / 16 GB ROM / microSD (maks. 2 TB)

Kamera:

K10+ : Arka 13 MP / Ön 8 MP or 5 MP (Geniş)

K10: Arka 13 MP / Ön 8 MP or 5 MP (Geniş)

Batarya: 3,000 mAh (gömülü)

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Boyut: 148.7 x 75.3 x 8.68 mm

Ağırlık: 162 g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B / NFC

Renkler:

K10+: Moroccan Blue / Terra Gold

K10 : Aurora Black / Moroccan Blue / Terra Gold

Diğer: Parmak İzi Okuyucu / FM Radyo / Flash Jump Shot / Müzik Flaş