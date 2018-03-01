Telefonunuzu şarja taktığınız sırada bataryanız dolmuyorsa çözüm olarak bataryanızı değiştirebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy S5 Batarya değişimi işlemini ele aldık. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sökme aparatı

Samsung Galaxy S5 Batarya Değişimi

İlk önce telefonunuzu kapatmanız gerek. Güç tuşuna basılı tutarak biraz bekleyin. Karşınıza gelen ekrandan Kapat seçeneğine basın. Bu sayede telefonunuz birkaç saniye içerisinde kapanacaktır. Telefonunuz tamamen kapandıktan sonra işleme başlayabilirsiniz.

Şimdi ise sağ tarafında yer alan Güç tuşunun üstündeki girintiyi bulun. Eğer tırnağınız yoksa sökme aparatı veya ince uçlu bir aleti oraya dayayın. Hafifçe kaldırarak aşağıya doğru inin. Bu sayede arka kapağınız kalkmaya başlayacaktır.

Arka kapağınızı tamamen kaldırdıktan sonra işleme devam edebilirsiniz. Görselde göstermiş olduğumuz girintiden bataryanızı yuvasından çıkartın. Son olarak yeni bataryanızı + ve – kutuplarına dikkat ederek yuvasına takın. Bu yazıda kullanılan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsin.