Eğer telefonunuzu şarja taktığınızda batarya gücünüz artacağına azalıyor görünüyorsa şarj soketini değiştirmeniz gerek. Bu yazımızda Samsung Galaxy S5 Şarj Soketi değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Pena

Sökme aparatı

Tornavida

Samsung Galaxy S5 Şarj Soketi Değişimi

Öncelikle telefonunuzun Güç tuşuna basılı tutun. Bunun sonucunda karşınıza gelen ekrandan Kapat seçeneğine dokunun. Birkaç saniye sonra telefonunuz kapanacaktır. Telefonunuz kapandıktan sonra arka kapağını kaldırarak işlemlere başlayabilirsiniz.

Sağ alttaki girintiden yardım alarak bataryanızı çıkartın. Soldaki vidayı yerinden sökerek bağlantı noktanızın kapağını kaldırın. Şimdi ise bağlantı kablonuzun başını yerinden kaldırın ve alt kısımdaki vidaları da sökün.

Sonrasında ise ekranınıza ısı uygulamanız gerekiyor. Bu işlem için Sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Belirli bir süre içerisinde ekranınızı ısıttıktan sonra diğer bir işleme geçiş yapabilirsiniz.

Pena ile ekrana yandan bir giriş yapın. Hafif hafif yerinden kaldırmaya başlayınca boydan boya ilerleyin. Penanızı ekranın dört bir yanında gezdirdikten sonra ekranınızı yerinden çıkarabilirsiniz.

Görselde göstermiş olduğumuz vidaları tornavida yardımıyla sökün. Bunun sonrasında home tuşunuzu yerinden çıkartın. Home tuşunun sağında ve solunda yer alan siyah alanları aşağıya indirin.

Anakartınız ve kasanızı birbirinden ayırın. Kameranın ve bataryanın altındaki vidaları sökün. Sonrasında ise bataryanın sol kısmında yer alan bağlantı kablosunu yuvasından çıkartın.

Şimdi ise Anakartınız ve eski şarj soketinizi birbirinden ayırın. Yeni şarj soketinizin bağlantı yerini Anakart ile birleştirin. Parmağınızla baskı uygulayarak dişlerin iç içe geçmesini sağlayın. Ardından birleştirmiş olduğunuz Anakartınızı gövdesine geri oturtun.

Kameranın ve bataryanın altında yer alan vidalarınızı geri monte edin. Sonrasında ise bağlantı kablonuzu tekrar yerine takın. Şimdi telefonunuzun ön tarafına gelerek alttan sarkan butonların dokunmatik yerlerini yukarı kaldırın.

Birkaç saniye bekledikten sonra beyaz bantlarını çıkartabilirsiniz. Home butonunuzu düzgün bir şekilde takmayı unutmayın. Önceden sökmüş olduğunuz vidaları yerlerine geri monte edin. Vidaları sıkarken tornavidayı çok bastırmamaya özen gösterin.

Kasanızı ve Anakart gövdenizi birleştirin. Telefonunuzun arka kısmındaki işlemlerinize dönün. Bataryanın solundaki bağlantı noktanızı yerine geri takarak kapağını kapatın. Sonrasında ise göstermiş olduğumuz kısımlardaki vidaları yerlerine geri takın.

Ekranınızın bağlantı noktasını kasadaki yuvasına oturtun ve üzerinden biraz baskı uygulayın. Yerleştiğinden emin olduktan sonra ekranınızı geri takabilirsiniz. Son olarak, bataryanızı takın ve arka kapağınızı kapatın. Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyebilirsiniz.

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