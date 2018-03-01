Son Rapora Göre En İyi Kamera iPhone X’de Google Pixel Listede Yok

En İyi Kamera

Consumer Reports isimli organizasyon en iyi kameralı 10 akıllı telefon listesini yeni cihazlarla güncelledi. Web sitesi cihazları ters ederken çözünürlük, renk tutarlılığı, görsel gürültü, dinamik aralık ve video görüntüsü gibi detayları göz önüne alıyor.

iPhone X listenin en tepesinde yer alıyor ve ardından iPhone 8 gelmekte. Onun arkasında ise iPhone 8 Plus var… Evet Consumer Reports’a göre çift kameraya sahip daha pahalı iPhone 8 Plus tek kameralı iPhone 8’in gerisinde listelenmiş. Bu sonuca nasıl ulaşıldığı ise henüz bilinmiyor.

Listeye baktığımızda Samsung ve Apple’ın en iyi akıllı telefon kameralarını kullandıklarını gösteren bir sonuçla karşı karşıyayız. Zira ilk 10’da yalnızca bu iki markanın telefonları var. Ne var ki Pixel 2 gibi güçlü rakiplerinde bu listede bulunmasını beklerdik. Akıllı telefonun HDR+ özelliğinden bir çok incelemede övgüyle bahsedilmişti.

İşte Consumer Reports’un En İyi 10 Listesi:

  • Apple iPhone X
  • Apple iPhone 8
  • Apple iPhone 8 Plus
  • Samsung Galaxy S8+
  • Apple iPhone 7
  • Apple iPhone 6S Plus
  • Samsung Galaxy S8
  • Samsung Galaxy Note8
  • Apple iPhone 7 Plus
  • Samsung Galaxy S8 Active

Listedeki bir diğer şaşırtıcı sonuç ise 2015 model iPhone 6S Plus’ın Galaxy Note8’i iki sıra geride bırakması. Peki siz Consumer Reports’un En İyi 10 listesine katılıyor musunuz? Size göre en iyi kamera hangi akıllı telefonda?

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