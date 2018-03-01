Sony Xperia XZ2 6 GB RAM ile Geliyor

Görünüşe bakılırsa ABD, Birleşik Krallık ve Kanada’da Sony Xperia XZ2 amiral gemisi akıllı telefonu 6 GB RAM ile listelenmiş durumda. Zira bu standart uluslararası versiyonun sahip olduğu 4 GB’a göre epey bir fark demek.

Olayı özetlersek, XZ2 Compact 4 GB RAM ile tüm marketlere girecek. Ancak Xperia XZ2 Tayvan ve Hong Kong’da hâlâ 6 GB RAM ile görüntüleniyor ve şimdiyse buna üç yeni bölge daha eklenm. Bu durum Avrupalı fanları dezavantajda bırakıyor.

Şimdiyse merak edilen konu Sony’nin cihaz özelliklerini paylaşırken yazım hatası yapıp yapmamış olması. Bunu anlamamızın tek yolu ise Sony’ye 24 saat daha vermek. Gelişmelerden haberdar olmak takipte kalın.