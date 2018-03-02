Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun şarjı, zamanla, telefonu yeni aldığınız günlerde olduğu kadar yavaş tükenmez. Bataryanın zamanla ömrü kısalır ve telefon şarjı hızlıca tükenmeye başlar. Akıllı telefonunuzda yaşadığınız şarjın hızlı tükenme sorununu, pil kalibrasyonu yaparak çözebilirsiniz. Böylece, bataryanın yeniden canlanmasını sağlayabilirsiniz.

Android: Pil Kalibrasyonu Yapma

Telefonunuzun bataryasına pil kalibrasyonu yapmak için ilk olarak şarjı tamamen bitirin ve telefonun kendiliğinden kapanmasını sağlayın. Telefon kapandıktan sonra Güç tuşuna basarak telefonu açmaya çalışın. Telefon açılmamak için kendini zorlayacaktır. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Telefon artık hiçbir tepki vermediğinde telefonu şarja takın ve şarjın %100’e kadar dolmasını bekleyin. Telefonun en az 6 saat kapalı kalmasına izin verin. Tüm bu işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra telefonunuzu tekrar açın.

Pil kalibrasyon işlemini haftada bir kez tekrarlayın. Böylece batarya ilk günkü gibi sağlıklı çalışmaya başlar.

Telefonun şarjının hızlıca tükenmesinin bir diğer sebebi de arka planda çalışan uygulamalardır. Arka planda çalışan uygulamaları durdurarak telefon şarjının hızlıca tükenmesine engel olabilirsiniz. Bu konuda sizler için hazırladığımız rehbere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz işlemleri uygulamanıza rağmen halen daha telefonunuzun şarjının hızlıca tükenmesine tanıklık ediyorsanız, telefonunuzun bataryasını değiştirin. Çünkü telefonu şarj ederken kullandığınız yan sanayi şarj aletleri telefonun batarya ömrünü kısaltır ve telefona ciddi şekilde zarar verir.

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