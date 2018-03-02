Android: Root Atmadan Stock ROM Yükleme

Akıllı telefon üreten şirketler, son zamanlarda kullanıcı arayüzünde Stock Android’i kullanıyor. Android’in el değmemiş saf sürümü, kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor ve kullanıcılar tarafından, yeni çıkan modellerde de kullanılması bekleniyor.

Stock Android’e karşı bir hayranlık duyuyorsanız ancak Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzdan vazgeçemiyorsanız, telefonunuza Stock ROM yükleyebilirsiniz. Root işlemine gerek kalmadan Stock ROM yüklemek için yazımızı okumaya devam edin…

Root Atmadan Stock ROM Yükleme

1- Kullanıcı Arayüzünü Değiştirme

Kullanıcı arayüzünü telefona Root atmadan değiştirmek için Google Play Store‘daki başlatıcı uygulamalarını kullanabilirsiniz. Başlatıcı uygulamaları arasında en başarılı uygulamalardan birisi olan Action Launcher‘ı buraya tıklayarak akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

Action Launcher, telefonun kullanıcı arayüzünü özelleştirmenizi sağlar. Android işletim sistemli telefonunuzun arayüzünde, bu uygulamayı kullanarak, Stock Android teması kullanabilirsiniz.

Nova Launcher de oldukça başarılı bir uygulamadır. Başlatıcı uygulaması olan Nova Launcher’de, akıllı telefonunuzun kullanıcı arayüzüne Stock Android görünümü kazandırabilir, bildirim çubuğundan Widget’lara kadar özelleştirme yapabilirsiniz. Nova Launcher’i buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

2- Bildirim Panelini Değiştirme

Telefonu Stock Android‘e çevirmenin bir diğer adımı da bildirim panelini değiştirmektir. Telefonunuza gelen bildirimleri Stock Android telefonların havasında görüntülemek istiyorsanız, Material Notification Shade’i telefonunuza indirin. Material Notification Shade isimli uygulama, bildirim panelini tıpkı bir Stock Android kullanan akıllı telefonlardaki gibi yapar. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

Stock ROM Yükleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.