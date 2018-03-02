Motorola Moto C root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değiniyoruz. Motorola’nın 2017 ilkbaharında satışa sunduğu Moto C akıllı telefonu mütavazı donanımsal özellikler ve uygun fiyat etiketiyle geliyor. Bu akıllı telefonda bazı özel araçlardan yararlanmak ve ileri düzey özelleştirmelere gitmek isteyen kullanıcılar root erişimini sağlamalı. Bunun için de TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Normal koşullarda TWRP recovery kurulumu ve root atma işlemi için bootloader kilidinin kaldırılması gerekiyor fakat ele alacağımız yöntemde bootloader kilidinin kaldırılmasına ihtiyaç duyulmuyor. Yine de işlemin çeşitli riskler içerdiğini, cihazı garanti kapsamından çıkaracağını, işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

Motorola Moto C Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonunuzu en azından % 70 seviyesine şarj edin.

Cihazdaki tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Buradan USB sürücüsünü yükleyin.

USB sürücüsünü yükleyin. SP Flash Tool ‘u indirin.

‘u indirin. TWRP recovery imajını indirin.

imajını indirin. Magisk 16 sürümünü indirin.

sürümünü indirin. Aşamaları izleyin.

TWRP Recovery Kurulumu

SP Flash Tool aracını çalıştırın.

Download Agent‘a tıklayın ve genişletilmiş TWRP dosyasındaki DA_SWSEC_6737m_98736_71604.bin dosyasını seçin.

Scatter-Loading‘e tıklayın genişletilmiş TWRP dosyasındaki TXT dosyasını seçin.

Alt + Ctrl + V bileşimini kullanarak SP Flash Tool’da gelişmiş moda geçin.

Üst kısımdan Window‘a tıklayın ve Write Mode‘u seçin.

Adresi 0x2d80000 şeklinde değiştirin.

File Path‘e tıklayın ve TWRP klasöründeki recovery.img dosyasını seçin.

Write Memory butonuna tıklayın.

Akıllı telefonu kapatın. Ses azaltma tuşuna basılı tutun ve bu esnada cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Flash’lama işlemi başlayacak ve tamamlandığında ekranda tick simgesini içeren pencere belirecektir.

Cihazı bilgisayarınızdan ayırabilir ve açabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

Magisk’i indirin ve akıllı telefona transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses artırma butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve cihaza aktarmış olduğunuz Magisk dosyasını seçin.

Flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.