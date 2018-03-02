Samsung Galaxy C5’te sürüm düşürme (Downgrade) işlemi için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Samsung’un ülkemizde ilgi gören akıllı telefon modellerinden olan Galaxy C5 için son olarak Android 7.0 Nougat güncellemesi yayınlanmıştı. Akıllı telefonunuzun yazılım güncellemesi alması elbette bir kazanım. Android’in yeni versiyonunun getirilerinden yararlanabiliyorsunuz, aynı zamanda önemli güvenlik açıkları da bu güncellemeler ile kapatılıyor. Fakat güncellemeler sonrasında cihazlarda pil ömrü azalabiliyor, bazen beklenmedik sorunlar yaşanabiliyor. Kullanıcılar arayüz değişikliklerinden memnun olmayabiliyor.

Biz açıkçası istisnai durumlar haricinde sürüm düşürme yani downgrade işlemini önermiyoruz fakat siz yine de Samsung cihazınızda işletim sistemi versiyonunu düşürmek isteyebilirsiniz. Bunun için gerekli hazırlıkları yapmanız ve rehberimizdeki aşamaları izlemeniz lazım. Samsung Galaxy C5’te sürüm düşürme (Downgrade) işlemi kolayca halledilebiliyor.

Samsung Galaxy C5’te Sürüm Düşürme (Downgrade)

Gerekenler

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Bilgisayarınıza Samsung USB sürücüsünü yükleyin.

yükleyin. Odin yazılımını indirin.

yazılımını indirin. Cihazınızı Android Nougat versiyonundan Android Marshmallow versiyonuna döndürmek için Android 6.0.1 Marshmallow stock ROM dosyasını indirin. Bağlantıda Galaxy C5’in SM-C5000 model numaralı versiyonu için Hong Kong firmware’i mevcut.

NOT: Ülkemizde ithalatçı garantili şekilde satılan Galaxy C5 akıllı telefon için yalnızca Çin ve Hong Kong firmware’leri mevcut. Türkiye’de satılan cihazlar da zaten Hong Kong firmware’i ile geliyor. Çin firmware’inde Google servisleri bulunmamakta.

Galaxy C5 akıllı telefonunuzda Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici seçenekleri‘ni bulun. Geliştirici seçeneklerinin alt kısmında bulunan USB hata ayıklama modunu aktif edin.

İndirdiğiniz firmware dosyasını arşivden çıkarın / genişletin. Odin yazılımını çalıştırın.

Akıllı telefonu kapatın. Ana ekran + güç + ses azaltma butonlarına basılı tutarak cihazı download modunda çalıştırın. Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.

Cihaz sorunsuz algılanmışsa Odin arayüzünde ID:COM kutucuğu mavi renge bürünecektir.

AP kutucuğuna tıklayın ve firmware dosyasını seçin.

re-partition seçeneğinin işaretli olmaması gerek.

Start butonuna tıkladığınızda firmware flash’lama işlemi başlayacaktır. İşlem başarıyla tamamlanınca arayüzde sol üst kısımda yeşil arka plan üzerinde PASS! uyarısını göreceksiniz.

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