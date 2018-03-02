Samsung Galaxy S9’da bildirimleri kilit ekranından gizlemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, yeni üst düzey akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı MWC 2018’de resmen duyurdu. Cihazlardaki değişken kamera diyaframı hayli ön plana çıkarıldı. Her iki akıllı telefon da Android dünyasının amiral gemisi modelleri arasında yer alıyor ve çok ciddi satış değerlerine ulaşılması bekleniyor.

Akıllı telefonların ABD versiyonlarında Snapdragon 845, aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke ve bölgedeki varyantlarda ise Exynos 9810 yongaseti bulunuyor. Galaxy S9 4 GB, Galaxy S9+ ise 6 GB RAM’e sahip. Galaxy S9+ arka kısımdaki iki kamerasıyla dikkat çekiyor. Her iki akıllı telefonda da değişken kamera diyaframı var ve bu sayede düşük ışık koşullarında dahi tatmin edici kamera performansı vaat ediliyor. Elbette Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla geliyorlar.

Samsung Galaxy S9’da Bildirimleri Kilit Ekranından Gizlemek

Akıllı telefonlarımızda e-posta istemcisi, anlık mesajlaşma ve sosyal ağ odaklı çok sayıda uygulama kullanıyoruz. Bu uygulamalardan sürekli bildirim alıyoruz. Bildirimlerin kilit ekranından görülebilmesi özellikle kişisel gizlilik ve güvenlik açısından büyük sorun oluşturabilir. Akıllı telefonunuz masanın üzerinde duruyorken kilit ekranında beliren bir bildirimi arkadaşınızın görmesi sizi zor durumda bırakabilir.

Bu gibi anlarda zor durumda kalmamak için bildirimleri kilit ekranından gizlemek isteyebilirsiniz. Bunun için:

Settings menüsüne erişin.

menüsüne erişin. Lock screen & security seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Notifications ‘a girin.

‘a girin. Buradaki Notifications on lock screen seçeneğini devre dışı bırakın.

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