HTC Desire 12 Plus 18:9 6 İnç Ekran ile Geliyor

HTC Desire 12’nin daha güçlü ve daha büyük kardeşi Desire 12 Plus ortaya çıktı. Cihaz 18:9 en-boy oranına sahip ve her iki telefon HTC’nin yeni üst sınıf tasarımını giriş seviyesine getirecek.

Plus modelinde 5.99 inç LCD ekran var (diğeri 5.5 inç) ancak 720 x 1440 piksel çözünürlük devam ediyor (268ppi). Bu durum telefonunun ölçülerini 158.2 x 76.5 x 8.4 mm’ye taşımış ve ağırlık 155 grama ulaşmış.

HTC Desire 12 Plus 13 MP kameraya sahip olacak ve bir de 8 MP özçekim kamerası bulunacak. Plus olmayan modele göre her iki kamera için yükseltme anlamına geliyor.

Bir diğer yükseltme ise dört çekirdekli MediaTek çipsetinden kurtulup Snapdragon 450’ye (sekiz çekirdek A53 14nm) geçiş olmuş. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı (23.5 GB’ı kullanıcıya ait olacak) Plus olmayan model ile aynı.

Desire 12 plus 2965 mAh bataryaya ve Quick Charge 3.0 desteğine sahip olacak. Ancak kutunun içerisinden çıkan şarj cihazı 1.5A 5V olduğundan aslında Quick Charge desteklemeyecek. Garip olduğu doğru.

HTC’nin yeni Desire cihazlarını bahar ayında tanıtması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda bilgi yok fakat ucuz tarafta olması bekleniyor.