J.P. Morgan iPhone X Satış Tahminlerini Düşürdü

Dünyanın en büyük bankacılık ve finansal hizmetler şirketinden biri olan JPMorgan Chase iPhone X satış tahminlerini yüzde 25 düşürerek birinci çeyrek için 20 milyondan 15 milyona çekti. Araştırmacı Narci Chang ayrıca ikinci çeyrek tahminlerini 18 milyondan 10 milyona indirerek %44 azaltmış oldu.

iPhone’ların genel satışına gelindiğinde ise birinci çeyrek tahmini 55 milyondan 52 milyona ve ikinci çeyrek tahmini 45 milyondan 42 milyona indirildi. Pek büyük görünmese bile düşüşe işaret ediyor olması önemli.

Apple ilk finansal raporlarını yayımladığında iPhone X dahil edilmiş ve sonuçlar güçlü gösterilmişti. Ancak cihaz başına ortalama kazancın 755 USD’ye kıyasla 797 USD olduğu düşünüldüğünde şirket aslında yıllık bazda daha az cihaz satmış oluyor.

Apple’ın 1000 USD’lik telefonu tüketicilerin telefonlara daha fazla ödemeye razı olduklarını kanıtlıyor ancak bu insanların yeteri kadar çok olmadığı söylenebilir. Bu nedenle Apple’ın 2018 için fiyatlandırma politikasını gözden geçirmesi gerekecek.

Diğer taraftan Apple iPad satışlarında büyümeyi yakalamış ve en çok büyüme ise Apple Watch satışlarında görülmüş. Özellikle sim destekli Apple Watch 3 serisinin çıkışı ile birlikte zirve yapmış durumda.