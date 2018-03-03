Oppo R15 MediaTek Helio P60 Çipseti ile Geliyor

Oppo sıradaki R15 akıllı telefonu hakkında ufak ufak detaylar paylaşmaya başladı. Şimdiyse yeni bir iddia telefonun anavatanı Çin’de ortaya çıktı ve bu kez başlıca donanım özellikleri hakkında önemli bir bilgiyi içeriyor.

Geçmişte çoğu kez güvenilir olduğunu gösteren bu kaynağa göre Oppo R15 MediaTek’in henüz yeni ortaya çıkmış Helio P60 çipsetine sahip olacak. Bu çipsetin barındırdığı işlemci ya da CPU dört çekirdekli Cortex-A73’den oluşuyor ve çekirdekler 2 GHz hızında çalışıyorlar. Diğer taraftan aynı çipsetteki bir diğer dört çekirdekli işlemci grubu A53 adını taşıyor ve onlarda işlemleri aynı frekans hızında yürütecek biçimde çalışıyor. Grafik tarafında ise bizleri Mali-G72 MP3 karşılıyor.

Oppo’nun paylaştığı teaser niteliğindeki görselde R15’in tepede çentiğe sahip bir başka Android akıllı telefonu olacağını öğrenmiştik. Telefon üreticileri tarafından her geçen gün daha da fazla tercih edilen ve ana akım haline getirilmeye çalışılan bir tasarım özelliği. Sevindirici tarafı ise en azından iPhone X’deki çentikten daha küçük olacağı. Ancak aynı noktada minyatür bir Kinect bulunmadığını göz önüne alırsak beklenmedik bir gelişme değil doğrusu.