Eğer ekranınız kırıldıysa ve kullanılamaz hale geldiyse, değişim yaparak sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy A8 Ekran değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Plastik kart

Samsung Galaxy A8 Ekran Değişimi

Öncelikle Samsung Galaxy A8’in kapanmasını sağlayın. Bunun için Güç tuşuna basılı tutun. Karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine dokunun. Telefonunuzun kapatılmasını onaylamak için Tamam’a basın.

Şimdi ise ekrana ısıtma işlemi uygulamanız gerek. Sıcak hava tabancanızı ekranınızın üstünde gezdirin. Eğer sıcak hava tabancanız yoksa saç kurutma makinesi de kullanabilirsiniz. Isıtma işlemi bittikten sonra ekranınızı yerinden çıkartmaya başlayabilirsiniz.

Ekranınızı yerinden çıkartmak için plastik bir kart yardımıyla önce yandan giriş yapın. Ardından yavaş yavaş boydan boya ilerleyin. Eğer bağlantı kablosunu yuvasından çıkartmazsanız ekranı değiştiremezsiniz. Eski ekranın bağlantı kablosunu çıkarttıktan sonra yeni ekranınızın bağlantı kablosunu yuvasına yerleştirin. Son olarak, yeni ekranınızı kasaya bırakarak birazcık baskı uygulayın.

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