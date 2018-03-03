Eğer bataryanız ile ilgili bir sorun varsa, işi tehlikeye atmayarak değişim yapabilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy A9 Batarya değişimi işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Vantuzlu kasa ayırma aparatı

Sıcak hava tabancası

Pena

Yapıştırıcı

Tornavida

Samsung Galaxy A9 Batarya Değişimi

İşlemlere başlamadan önce telefonunuzu kapatmayı unutmayın. Samsung Galaxy A9’u kapatmak için Güç tuşuna basılı tutun. Bunun sonucunda karşınıza gelen ekranda önce Kapat’ı, sonrasında ise Tamam’ı seçerek birkaç saniye bekleyin.

Şimdi ise ısıtma işlemine geçebilirsiniz. Arka kapağınızı sıcak hava tabancası veya saç kurutma makineniz ile ısıtmanız gerekiyor. Belirli bir süre aralığında ısıtma işlemini uygulayın. Ardından arka kapağı sökme işlemine geçebilirsiniz.

Arka kapağınızı sökme işlemine başlarken vantuzlu kasa ayırma aparatınızı kullanmanız gerek. Vantuzlu kasa ayırma aparatınızın bir başını arka kapağa, bir diğer başını ise ekrana yapıştırın. Biraz güç uyguladıktan sonra arka kapağınız kalkacaktır ve bu sırada bir pena yerleştirin.

Penayı yerleştirdikten sonra vantuzlu kasa ayırma aparatınızı çıkartabilirsiniz. Bunun sonrasında penalar yardımıyla arka kapağınızı yerinden çıkartın. Şimdi ise görselde göstermiş olduğumuz vidaları tornavida yardımıyla sökmeniz gerek.

Vidalarınızı söktükten sonra bataryanızdan baskı uygulayarak kasanız ile Anakart’ın ayrılmasını sağlayın. Kameranızın solunda yer alan bataryanın bağlantı kablosunun ucunu yerinden çıkartın. Ardından bataryanızı ince uçlu bir aletle yuvasından kaldırabilirsiniz.

Yeni bataryanızı yuvasına taktıktan sonra kameranın solundaki yuvaya bağlantı kablosunun ucunu takmayı unutmayın. Anakart ile kasayı birleştirin. Daha önce sökmüş olduğunuz vidaları yerlerine monte edin.

Son olarak arka kapağınızı telefona geri takmadan önce yapıştırıcısını uygulayın. Bu yazıda kullanılan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.