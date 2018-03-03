Eğer telefonunuzun ön kısmı zarar gördüyse ekranınızı değiştirerek kötü görünümünden kurtulabilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy S5 mini Ekran değişimi adımlarını ele aldık. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sökme aparatı

Sıcak hava tabancası

Pena

Vantuz

Samsung Galaxy S5 Mini Ekran Değişimi

Telefonunuzun Güç tuşuna basılı tutun. Ardından karşınıza gelen ekrandaki Kapat seçeneğine dokunun. Kapatma işlemini onaylamak için Tamam seçeneğine basın. Telefonunuz tamamen kapanmadan önce işlemlere başlamayın.

Arka kapağını çıkartın. Bataryanızı yuvasından sökün ve bataryanın sol kısmında bolunan beyaz kapağı sökün. Bu kapağın altında yer alan bağlantı ucunu yerinden kaldırın. Şimdi ise bir diğer işleme geçiş yapabilirsiniz.

Bu adımda ekranınıza ısı uygulamanız gerek. Bunun için sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Belirli bir süre boyunca ekranınızı ısıttıktan sonra sökme adımlarına başlayın.

Sökme aparatınız ile ekranınızın yanından giriş yapın. Ardından ilerledikçe penalar yerleştirin. Takıldığınız yerlerde sıcak hava tabancası ile ekranınıza ısı uygulayabilirsiniz. Vantuzu ekranınıza sabitledikten sonra yavaşça kendinize doğru çekin.

Ekranı yerinden çıkartmak için sadece vantuz ile asılmanız yetmiyor. Önce bağlantı noktası ile ekranın iletişimini kesmeniz gerek. Bunun sonrasında Yeni ekranınızın koruyucu jelatinlerin sökerek, hazır hale getirin.

Ekranınızı yerleştirirken bağlantı ucunu da takmayı unutmayın. Son olarak, bağlantı noktasının kapağını kapatın ve bataryanızı yerine yerleştirin. Arka kapağınızı da taktıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

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