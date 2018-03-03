Skype Artık Android 4.0.3 Destekliyor

Bugünkü blog yazısında Microsoft şirketi tüm dünyada beğenilerek kullanılan görüntülü görüşme ve mesajlaşma uygulaması Skype’ın artık göreceli olarak çok daha eski sayılabilecek Android 4.0.3 ve 5.1 çalıştıran cihazlar için optimize edildiğini resmi olarak açıkladı. Duyuruya baktığımızda ise bu yeni güncellemenin önümüzdeki birkaç gün içerisinde hem Android 4.0.3 hem de Android 5.1 çalıştıran cihazlar için yayımlanacağını anlıyoruz.

Microsoft yeni Skype uygulamasının hem disk hem de hafıza kullanımında eski sürümlerle kıyaslandığında daha hafif olduğunu belirtmiş. Bu sayede uygulama ile hiç olmadığı kadar hızlı ve daha kaliteli ses ve video aktarım performansına ulaşılmış.

Skype’in daha düşük seviye Android cihazlarda çalışmasının önünü açacak olan bu güncelleme ile zayıf internet bağlantısı ile karşılaşıldığı durumlarda hem mesajlaşma hem de görüntülü konuşmada eskisinden daha iyi sonuçlar alınabilecek.

Güncelleme şimdilik herhangi bir ülke ile sınırlandırılmış görünmüyor.