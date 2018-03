Popüler sosyal ağ Twitter‘da Favori Tweet’leri Yer İmlerine Eklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Twitter bugün tüm dünyada ve ülkemizde de en çok kullanılan sosyal ağ hizmetlerinden birisi konumunda. Web sitelerinin hesapları, sanatçılar, ünlüler, yazarlar, politikacılar, eğlenceli anonim hesaplar, gündelik hayattan insanlar ve troll hesaplarıyla gerçekten çok ilginç ve zenginlikleri barındıran bir mecra.

Twitter’da kullanıcılar beğendikleri içerikleri favorilere ekleyebiliyor. Birçok kullanıcı da o an okumaya zamanının olmadığı ve daha sonra göz atmak istedikleri yazılara bağlantı veren tweet’leri de favorilere eklemeyi tercih ediyor. Ancak çok sayıda tweet’i beğenilere eklediğinizde okumak üzere buraya dahil ettiğiniz tweet’lere ulaşmanız zorlaşıyor. Favori tweet’lerinizin yer aldığı bölümde sürekli olarak aşağı doğru kaydırma yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bu durumun farkında olan Twitter yetkilileri Favori Tweet’leri Yer İmlerine Eklemek üzere kullanılabilecek yeni bir özelliği hayata geçirdi.

Twitter: Favori Tweet’leri Yer İmlerine Eklemek

Beğendiğiniz ve daha sonra okumak istediğiniz bir yazının URL’sini içeren tweet’i görüntüleyin. Tweet’in sağ alt kısmında yer alan paylaşma butonuna dokunun.

Karşınıza Send via Direct Message (Direkt Mesaj ile gönder), Add Tweet to Bookmarks (Tweeti Yer İşaretlerine ekle) ve Share Tweet via (Tweeti şununla paylaş) seçenekleri gelecek. Add Tweet to Bookmarks (Tweeti Yer İşaretlerine ekle) seçeneğine dokunun.

Tweet yer imlerine eklenecektir.

Yer imlerine eklediğiniz tweet’lere erişmek için Twitter arayüzünde profil görselinize dokunun. Sol kısımda beliren menüdeki Bookmarks (Yer işaretleri) seçeneğine gidin.

