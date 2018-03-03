Xiaomi Mi Mix 2s Videoda Snapdragon 845 ile Gösterildi

xiaomi mi mix 2s

Xiaomi şirketi aslında bir süre önce yeni amiral gemisi Mi Mix 2s’in Qualcomm’un şimdiye kadarki en güçlü çipseti Snapdragon 845 ile 27 Mart’ta geleceğini duyurmuştu. Firma telefonun AnTuTu testinden aldığı puanı resmi bir posterinde göstermişti. Xiaomi bugün erken saatlerde Weibo hesabı üzerinden “Sizin Snapdragon 845’iniz ne kadar hızlı” başlıklı yeni bir video yayımladı.

Xiaomi Mi Mix 2s Qualcomm’un yeni çipsetine sahip ilk cihazlardan olacak. Bu da telefonun Sony Xperia XZ2 kardeşler, Galaxy S9 ikilisinin ABD sürümü ve Asus Zenfone 5 amiral gemisi arasına katılacağı anlamına geliyor.

Xiaomi Mi Mix 2s

Daha önceki sızıntılar 6.01 inç OLED 18:9 en boy oranına sahip bir ekrana işaret etmişti. Sony’nin IMX363 kamera sensörü, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı diğer önemli özellikler arasında. Dün ortaya çıkan bir görselde ise ekranın altına yerleştirilen bir parmak izi okuyucusu gösterildi. Ancak bunun gerçekten fiziksel bir sensör mü yoksa bir arayüz özelliği mi olduğu kesinleşmiş değil.

Video

BU KONUNUN İÇERİĞİNİ DEĞERLENDİRİN

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Okumuş olduğunuz bu içerik, daha önceden gelen ziyaretçilerimiz tarafından olumlu olarak değerlendirildi. Bu içeriği internette arayan diğer kullanıcıların daha kolay bulmasını sağlamak için siz de yıldızlara tıklayarak yüksek bir değerlendirme yapın. Ek bir bilgi daha verelim: Bu içeriğe şimdiye kadar 1 ziyaretçimiz değerlendirme yaptı ve değerlendirme ortalaması ise şimdilik 5,00 üzerinden 5,00.

ZayıfOrtaİyiÇok İyiMükemmel

Yeniden görüşmek üzere!

İşleniyor...