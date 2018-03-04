Moto G6 Play Canlı Fotoğraflarla Ortaya Çıktı

Moto G6 Play akıllı telefonu Motorola’nın bu bahar ayında tanıtmayı planladığı birkaç cihazdan biri. Telefonun bazı işlenmiş görüntüleri daha önceleri sızmıştı. Ancak şimdi Moto G6 Play’in ilk canlı fotoğrafları ile birlikteyiz.

Fotoğrafların basına verilişi ise ilginç. Zira kaynak bir düzenleyiciye ait ve tahminen Tayvanlı bir ajans olduğu düşünülüyor. Yalnızca telefonun kendisi değil aynı zamanda kutu içeriğiyle gelen aksesuarlar da gösterilmiş.

Görsellerden yola çıkarak Moto G6 Play’in kesinlikle 3.5 mm ses girişi ve microUSB yuvası barındıracağını söyleyebiliriz. Telefonun geriye kalan özellikleri dokümanda yer bulmamış ancak daha önceki iddialardan Qualcomm Snapdragon 430 çipsetinden güç alacağını ve 3 ya da 4 GB RAM barındıracağını öğrenmiştik. Dahili depolama alanı ise 32 veya 64 GB olacaktı.

Moto G6 Play’in bir diğer satış noktası 5.7 inç ekranı ve 18:9 en boy oranı olabilir. Telefonda ayrıca 16 megapiksel bir arka kamera yer alıyor ve Android 8.0 Oreo çalıştırıyor. Parmak izi okuyucusu ise yine arkaya konumlandırılmış.

Motorola’nın bu akıllı telefon ile birlikte Moto G6 ve Moto G6 Plus gibi birkaç farklı cihaz daha tanıtması bekleniyor.