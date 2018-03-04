Nokia 8110 4G İkinci Çeyrekte Satışa Sunulabilir

Dünya Mobil Kongresi (MWC) 2018’den gelen yeni bilgilere göre Nokia 8110 4G (aynı zamanda “muz telefon” olarak bilinen) akıllı telefonu ortaya çıktı. Finlandiyalı şirket HDM tarafından yapılan resmi açıklamada telefonun önce Amerika Birleşik Devletleri’nde ve daha sonra da Avrupa’da mayıs ayında satışa sunulacağı belirtildi. Şirin görünümlü cihazın satış fiyatının ise 89 Euro olacağı belirtilmiş.

Diğer taraftan Nokiapoweruser isimli web sitesi daha önceleri Nokia 1, Nokia 7 Plus ve Nokia 6 2018 akıllı telefonlarının Amerika Birleşik Devletleri marketine de gireceklerini iddia etmiş ve bunda haklı çıkmıştı. Aynı kaynak şimdi de 8110 4G için aynı şeyi söylemiş. Bu da Nokia ailesindeki cihazları doğrulamış oluyor.

Zaman aralığı geçerliliğini koruduğu müddetçe HMD şirketi meşhur muz telefonunu mayıs ya da haziran gibi satışa sunacağa benziyor. Fiyatın dolar bazında karşılığını bilmiyoruz ancak 100 USD’den fazla olmayacağını tahmin ediyoruz.

Telefonun ayrıca siyah ve sarı renkleriyle geleceğini söyleyelim. Telefon hakkında daha fazla bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız.