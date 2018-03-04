Bu yazımızda Samsung Galaxy A5 (2016) Ekran değişimi için gerekli olan adımlardan bahsedeceğiz. Ekran değişim işlemini kendiniz de yapabilirsiniz fakat göstereceğimiz adımları dikkatle izlemeniz gerekiyor. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sökme aparatı

Çift taraflı ince bant

Yapıştırıcı

Tornavida

Samsung Galaxy A5 (2016) Ekran Değişimi

Öncelikle Samsung Galaxy A5’i kapatmanız gerek. Bunun için Güç tuşuna basılı tutun. Ardından karşınıza gelen pencereden Kapat > Tamam seçeneklerini seçin. Bu sayede telefonunuz kapanacaktır.

Arka kapağınızı sökmeden önce SIM kart ve hafıza kart yuvalarınızı yerlerinden çıkartın. Şimdi ise sökme aparatınız yardımıyla arka kapağınızı kaldırabilirsiniz. Arka kapağı kaldırdıktan sonra görselde göstermiş olduğumuz yerlerdeki vidaları tornavida yardımıyla sökün.

Vidaları yerlerinden çıkartıktan sonra kasanızı Anakarttan ayırın. Kameranın alt kısmında yer alan vidayı sökün. Ardından sol tarafta yer alan bağlantı noktasını yerinden kaldırın. Artık ekranınızı Anakarttan ayırabilirsiniz.

Eski ekranınızın geride bırakmış olduğu kalıntıları temizleyin. Kasanızın köşelerine yapıştırıcınızdan sürün. Yeni ekranınızın koruyucu jelatinlerini çıkartın ve takılmaya hazır hale getirin. Ekranınızı yerleştirirken bağlantı kablosunu yuvasına geçirin.

Sonrasında ekranınızı yerine yerleştirerek biraz baskı uygulayabilirsiniz. Ana kartınızın üst kısmındaki vidayı geri monte edin ve ekranınızın bağlantı noktasını yerine takın. Şimdi ise Anakart ve arka kasanızı birleştirdikten sonra daha önceden sökmüş olduğunuz vidaları geri takın.

Çift taraflı ince bantlarınızı yerleştirdikten sonra arka kapağınızı kapatabilirsiniz. Şimdiye kadar yaptığımız işlemleri eksiksiz olarak uyguladıysanız Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyin. Bu yazıda kullanılan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.