Eğer şarjınız eskisinden daha hızlı bir şekilde bitiyorsa batarya ömrünüz kısalmış demektir. Bu sorununuza çözüm olarak bataryanızı değiştirebilirsiniz. Telefonunuzu servise vermek istemiyorsanız anlatacağımız adımları dikkatle izleyerek bu işlemi kendiniz de yapabilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 5 Batarya değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Pena

Vantuz

Tornavida

Yapıştırıcı

Samsung Galaxy Note 5 Batarya Değişimi

İşlemlere başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerekiyor. Güç tuşunuza basılı tuttuktan sonra karşınıza bir pencere gelecektir. Burada Kapat ve Tamam seçeneklerini sırasıyla seçtikten sonra telefonunuz birkaç saniye içerisinde kapanacaktır. Sonrasında S Pen’i yuvasından çıkartabilirsiniz.

Şimdi ise arka kapağınızı ısıtmanız gerekiyor. Sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesinden yardım alabilirsiniz. Yeteri kadar ısıtma işlemi uyguladıysanız arka kapağı sökme işlemine geçebilirsiniz.

Vantuzu arka kapağa yapıştırın ve kendinize çekerken bir yandan da yanlardan penaları sıkıştırın. Başka bir pena ile boydan boya ilerleyerek daha işlemi daha hızlı bitirebilirsiniz. Arka kapağınızı çıkarttıktan sonra vida sökme işlemine geçin.

Görselde göstermiş olduğumuz yerlerdeki vidaları, tornavida yardımıyla sökün. Söktüğünüz vidaları kaybolmayacak bir yere koymanız sizin için iyi olur. Sonrasında ise arka kasayı Anakarttan ayırabilirsiniz.

Kameranın sol kısmında yer alan bataryanın bağlantı noktasını kaldırın. Şimdi ise bataryanızı çıkartabilirsiniz. Eski bataryanızı çıkarttıktan sonra yeni bataryanızı yuvasına takın ve bağlantı ucunu yerleştirin.

Kasanız ve Anakartı yeniden birleştirin. Önceden sökmüş olduğunuz vidaları yerlerine geri monte edin. Yapıştırıcınızı kasanın kenarlarına sürerek arka kapağınızı tekrar takabilirsiniz. Samsung Galaxy Note 5 Batarya değişimi için gerekli olan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.