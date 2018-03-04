Eğer telefonunuzun ekranı hasar gördüyse ve kullanılamaz halde ise çözüm olarak değişime gidebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 5 Ekran değişimi işlemini ele aldık. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Pena

Sıcak hava tabancası

Tornavida

Sökme aparatı

Yapıştırıcı

Vantuz

Samsung Galaxy Note 5 Ekran Değişimi

İlk olarak Samsung Galaxy Note 5’i kapatmanız gerek. Bunun için Güç tuşuna basılı tutun. Ardından karşınıza gelen pencerede Kapat > Tamam seçeneklerini seçin. Telefonunuz tamamen kapandıktan sonra S Pen’i yerinden çıkartın.

Şimdi ise ısıtma işlemine geçebilirsiniz. Sıcak hava tabancanız veya saç kurutma makineniz ile telefonun arka kapağını ısıtmaya başlayın. Belirli bir süre boyunca ısıtılan arka kapağı çıkartabilmek için sökme aparatınızı ve vantuzu kullanın.

Vantuz yardımıyla arka kapağınızı yerinden çıkarttıktan sonra bir diğer işleme geçebilirsiniz. Telefonunuzun kasasında yer alan ve görselde göstermiş olduğumuz vidaları sökmeniz gerek. Bunun için tornavidanızdan yardım alabilirsiniz.

Vidaları söktükten sonra telefonun kasasını ekrandan ayırın. Ekranın arka kısmında yer alan Anakartta yapmanız gereken işlemler var. Görselde göstermiş olduğumuz kutucuklardaki bağlantı noktalarını yuvalarından kaldırın.

Sonrasında ise sökme aparatınız yardımıyla ekranınızı yerinden çıkartın. Eski ekranınızın geride bıraktığı kalıntıları düz uçlu bir aletle temizleyebilirsiniz. Temizleme işleminiz bittikten sonra kasanıza dönün.

Kasanın iç kısmına yönelin ve göstermiş olduğumuz gibi sadece köşelere yapıştırıcı sürün. Yapıştırıcıyı eğer başka yerlere kaydırırsanız oraları temizleyin. Bunun ardından yeni ekranınızı oturtarak ana kartınızdaki bağlantı uçlarını yerlerine geri takın.

Kasanız ve ekranınızı birleştirdikten sonra telefonunuzun arka kısmına bakın. Öncelikle işlem başında sökmüş olduğunuz vidaları tornavida yardımıyla geri monte edin. Sonrasında ise görselde çizili kısımlara yapıştırıcı sürün.

Buraya kadar anlattığımız işlemleri eksiksiz uyguladıysanız arka kapağınızı taktıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Samsung Galaxy Note 5 Ekran değişimi için gerekli olan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.