Samsung Galaxy S7, S8 ve Note 8’e yüklenebilen Galaxy S9 uygulamalarını paylaşıyoruz. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, MWC / Mobil Dünya Kongresi 2018’de yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı tanıttı. Cihazların tasarımları Galaxy S8 serisi ile aynı çizgide. Akıllı telefonların ABD versiyonlarında Snapdragon 845, aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke ve bölgedeki varyantlarda ise Exynos 9810 yongaseti bulunuyor. Galaxy S9 4 GB, Galaxy S9+ ise 6 GB RAM’e sahip. Galaxy S9+ arka kısımdaki iki kamerasıyla dikkat çekiyor. Her iki akıllı telefonda da değişken kamera diyaframı var ve bu sayede düşük ışık koşullarında dahi tatmin edici kamera performansı vaat ediliyor.

Samsung Galaxy S9 Uygulamalarını İndirin

Galaxy S9 ve S9+ her ne kadar çok başarılı cihazlar olsalar da Galaxy S8, S8+ ve Note 8 kullanıcılarını terfiye teşvik edecek bir durum yok. Bu cihazlara sahip olan kullanıcılar da Galaxy S9’un çeşitli bileşenlerini edinebiliyor. Galaxy S9 duvar kağıtlarını burada; zil, bildirim ve alarm seslerini ise burada paylaşmıştık.

Şimdi de akıllı telefondaki mesajlaşma uygulamasının v5.0.00.128, kamera uygulamasının v8.0.75 sürümü ile My Emoji Maker uygulaması indirilebilir durumda. Uygulamalar Android Nougat veya Oreo çalıştıran Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+ ve Note 8 gibi modellerle uyumlu.

Uygulamalar APK dosyası biçiminde indirilebiliyor ve bu sayede custom recovery’e ihtiyaç olmadan, doğrudan yüklenebiliyor. Tabii Unknown Sources / Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekmekte. Adını andığımız üç Galaxy S9 uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

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