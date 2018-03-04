Vivo Apex’in Kamera Konsepti Essential’a Ait Çıktı

Daha önce Vivo Apex’in sahip olduğu ilginç konseptlerden bazılarını sizlerle paylaşmıştık. Bunlar arasında ekranın altında bir yere dokunulduğunda çalışan ekran içi parmak izi okuyucusu, sesin ekrandan çıkması ve neredeyse çerçevesiz denilebilecek kadar ince kenarlar vardı. Peki bu kadar ince çerçevelerle Vivo kamerayı nereye yerleştirecekti? Bunlardan biri pek beğenilmeyen (gayet anlaşılır bir şekilde) Xiaomi Mi Mix’in izlediği yöntem olabilirdi. Yani kamerayı ekranın alt kısmına koymak. Ancak özçekim kamerası için açık şekilde en kötü pozisyonlardan biri maalesef burası. Mi Mix 2 ile firma kamerayı sağ üst köşeye çentik şeklinde yerleştirmeyi planlıyor.

Vivo’nun çerçevesiz ekran ana akımıyla uyum gösterecek daha iyi bir çözümü var. Apex pop-up denilen tabiri caizse olduğu yerden fırlayan bir kamera ile donatılacak. Şimdi Vivo’nun çığır açan bir fikirle geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak bugün Twitter’da bir paylaşımda bulunan Essential firmasının kurucusu Andry Rubin bu fırlayan kamera patentinin kendilerine yani Essential’a ait olduğunu açıkladı. Patent 2016 yılında “mobil cihazın ekran alanını maksimuma çıkaran aygıt ve yöntem” olarak adlandırılmış.

Patent başvurusuna eklenen görseller arasında Vivo Apex’e benzer şekilde kameranın cihazın üst kısmından fırladığı bir örnek de mevcut. Çeşitlendirilen görsellerde kamera köşelere yerleştirilmiş ve kamerayı aktifleştiren bir buton örneği gösterilmiş.

Apex yalnızca bir konsept olduğundan Vivo’nun henüz fırlayan kamerayı Essential’dan lisanslaması gerekmiyor. Ancak firma telefonu satmaya başladığında Essential ile aralarında bazı anlaşmalar yapmaları gerekecek.