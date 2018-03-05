Malezyalı Apple Mağazası 50 Dolara iPhone Sattı

Malezyalı bir perakendeci olan Switch şirketi iPhone 5S’den iPhone 7’ye kadar uzanan ve iPad Mini, iPod Touch, iMac, Apple TV ve MacBook’u içine alan ürün yelpazesi için başlattığı tasfiye satışını iptal etmek zorunda kaldı.

Toplamda yaklaşık 200 Apple ürünü mağazada satışa sunulmuş. Bunlar arasında 10 adet iPhone 5S 50 USD, sınırlı sayıda iPad 100 USD, MacBook Air 150 USD ve 24 inç iMac 255 USD fiyat etiketine sahipti. Ancak sorun 11,000 kadar insan mağazanın önünde toplanınca yaşandı.

Kuyruğun uzunluğu mağazanın önünden AVM’nin dışına kadar uzandı ve araç park yerlerinde son buldu. Sıkıntıyı telafi etmek için Switch mağazası hafta sonu yeni iPhone’larda indirim yapacağını açıkladı.

We are truly sorry for the Demo Clearance Event yesterday. We did not expect the magnitude. We were overwhelmed by the… Switch paylaştı: 2 Mart 2018 Cuma

50 dolara iPhone kampanyasından çıkarılması gereken ders şu, eğer bu tarz bir indirim için üç yüz kişiden fazla insanin toplandığını gördüğünüzde eve dönmeye karar verirseniz muhtemelen hiçbir şey kaçırmayacaksınız.